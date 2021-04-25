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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’da camiler ramazan ayında da gül kokuyor

İHA

Kocasinan’da camiler ramazan ayında da gül kokuyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri’de ilk olarak kurulan ‘Cami Temizleme Ekibi’ ilçe sınırları içerisindeki 246 camiyi periyodik olarak temizleyerek, dezenfekte edip ve gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.
Kayseri'de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından Cami Temizleme Ekibinin kurulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti. Kocasinan’ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle bu süreçte her türlü önlemleri alarak, camilerimizin daha sağlıklı ve daha temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzün bünyesinde kurduğumuz ‘Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçe genelinde 173 merkez ve 73 kırsal mahalleler olmak üzere toplam 246 caminin temizliği yapılıyor ve dezenfekte ediliyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca Ramazan’da, dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.
‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyerek, dezenfekte edip ve gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 3 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 246 camiyi ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla ise camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor.

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