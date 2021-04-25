Gençlikspor’un acı günü

Bir saat takip edip, böyle gasbetti

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Muammer Boyraz koronavirüse yenik düştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Muammer Boyraz yaşam mücadelesini kaybetti.

Boyraz‘ in vefatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile spor camiasını yasa boğdu.

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