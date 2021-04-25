Başarılı sporculardan Somtaş’a ziyaret

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında başarılı olan sporcular, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’ı ziyaret etti.

811 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında, dereceye giren sporcu ve antrenörler Spor A.Ş. Genel Müdürümüz Av. İbrahim Somtaş’ı ziyaret etti.

Sporcuların başarısı ile gurur duyduğunu söyleyen Somtaş, “Bu başarılar bizi gururlandırıyor, daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Somtaş, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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