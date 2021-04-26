Bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

İHA

Bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şimdiden bayramlıkları dağıtmaya başlayan Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market’e bayramlık kıyafetlerini giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Hayırsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak alan el ile veren eli buluşturan ve 4 yılda 156 bin 150 ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi sayesinde bayram öncesi yine tatlı bir heyecan yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından güzel bir hizmet olarak takdir toplayan projenin uygulandığı Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market ile Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, mağazadan alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçerek, ücretsiz alışveriş keyfi yaşıyor.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in 'Bir kimse sadece Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır' sözünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler de bu bilinçle her zaman çocuklarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde en üst seviyeye getirmiş olduğumuz bu çalışmalarla gönüllerde yer alabilme gayreti içerindeyiz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Hizmetlerimizle Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylelikle gönlümüzde var olduklarını ve gönüllerinde var olduğumuzu gösteriyoruz. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bayramlık kıyafetlerini giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Vatandaşlar ise her zaman verdiği destek ve yardımlardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür iletti.
Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor
YEREL HABERLER 43 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor
Büyükkılıç, "Talas Bulvarı'na 1 şerit yol daha ilave ediyor"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Talas Bulvarı'na 1 şerit yol daha ilave ...
Kayserispor'dan Hamzaoğlu açıklaması
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Hamzaoğlu açıklaması
Uğur Demirok’un penaltı tepkisi
YEREL HABERLER Uğur Demirok’un penaltı tepkisi
Kayserisporlu Pedro Henrique: "Kaybetmek bize acı veriyor"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Pedro Henrique: "Kaybetmek bize acı ...
Avramovski cezasını tamamladı
YEREL HABERLER Avramovski cezasını tamamladı
Cristian Sapunaru dönüyor
YEREL HABERLER Cristian Sapunaru dönüyor
Yalçın Koşukavak bugün geliyor
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak bugün geliyor
3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu
YEREL HABERLER 3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu
Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini istiyor Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: “Bu virüsü diğer ülkeler gibi tamamen bitirip, turizmin önünü açalım”
YEREL HABERLER Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini ...
Hes Kablo Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ayrıldı 
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ...
Kayserispor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Uyuşturucu şüphelisi polise teslim olmamak için intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi polise teslim olmamak için ...
Yangın merdivenine tırmanan şahıs kafasında kırdığı kiremitleri itfaiye ekiplerine fırlattı
YEREL HABERLER Yangın merdivenine tırmanan şahıs kafasında kırdığı ...
Ampute Futbol Kulüp Birliği’nden Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Ampute Futbol Kulüp Birliği’nden Spor Bakanı ...
Kayseri Valisi Günaydın: Ev ziyaretlerinden kaçınalım
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Günaydın: Ev ziyaretlerinden kaçınalım
Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes’in zirvesinde yaşadı
YEREL HABERLER Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes’in zirvesinde ...
Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi
Başarılı sporculardan Somtaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Başarılı sporculardan Somtaş’a ziyaret
Kickboks’ta milli sporcular iftar sonrası paraşüt alanında antrenman yaptı
YEREL HABERLER Kickboks’ta milli sporcular iftar sonrası paraşüt ...
Gençlikspor’un acı günü
YEREL HABERLER Gençlikspor’un acı günü
Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ceza yediler
YEREL HABERLER Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ...
Kocasinan’da camiler ramazan ayında da gül kokuyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da camiler ramazan ayında da gül kokuyor
Kayseri'de depoda okey oynayan 8 kişiye 27 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de depoda okey oynayan 8 kişiye 27 bin TL ...