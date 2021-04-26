Kayseri Şeker'de Genel Müdürlüğe vekaleten İsmail Gedik atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Şeker’de geçtiğimiz hafta boşalan Genel Müdürlük görevine vekâleten, Şirketin Muhasebe ve Finans’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İsmail Gedik atandı.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulunca 26.04.2021 tarihinde alınan karar doğrultusunda Genel Müdürlük görevine vekâleten atanan Gedik, Şirketin Muhasebe ve Finans’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

1966 yılında Çorum’da dünyaya gelen İsmail GEDİK, Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak, Türkiye’de çeşitli firmalarda görev yapan Gedik, 2014 yılında Kayseri Şeker’de Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamış ve ardından 2016 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Gedik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.