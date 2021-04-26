Büyükşehir, hem değerlere sahip çıkıyor hem de gençleri geliştiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, alt ve üs yapı çalışmalarının yanı sıra birbirinden önemli kültür sanat faaliyetleri ile hem değerlerine sahip çıkıyor, hem de gençlerin gelişimine katkı sunuyor. Bu kapsamda KAYMEK tarafından düzenlenen ‘Bizim Yunus’ adlı ödüllü kompozisyon yarışması gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere verdiği önemin göstergesi olan kültür sanat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

YARIŞMA BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen ‘Bizim Yunus’ adlı ödüllü kompozisyon yarışmasının başvuruları sürüyor.

Şiirlerinde sevgi, hoşgörü, barış gibi kavramları tüm samimiyet ve sıcaklığıyla işleyen Yunus Emre’yi hem anmak, hem de gençlere daha iyi tanıtmak ve anlatmak için düzenlenen yarışmaya 15 ve 25 yaş aralığındaki gençler katılabiliyor.

30 Nisan 2021’de başvuruların sona ereceği yarışmada birinci laptop, ikinci ile üçüncü ayrı ayrı tablet ile ödüllendirilecek. Yarışmada, 3 ayrı mansiyon sahibine de kitap seti hediye edilecek.

Anadolu’da doğan ve Anadolu’yu Türkİslam kültürleriyle bütünleştiren, oldukça önemli isimlerden biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı dolayısıyla 2021 yılı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “Yunus Emre Yılı” ilan edilmişti.

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