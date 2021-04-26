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Kayseri ilçelerine hizmet edecek Bünyan Devlet Hastanesi’nde sona gelindi Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: “Bütün branşlarda hizmet etmeye adayız” “Kayseri’ye en yakın ilçe olmasından dolayı birçok yere hizmet edecek durumda”

İHA

Kayseri ilçelerine hizmet edecek Bünyan Devlet Hastanesi’nde sona gelindi Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: “Bütün branşlarda hizmet etmeye adayız” “Kayseri’ye en yakın ilçe olmasından dolayı birçok yere hizmet edecek durumda”

3 yıl önce yapımına başlanan 75 yataklı Bünyan Devlet Hastanesi’nde sona gelindi. Sağlık Bakanlığı’na teslim için gün sayan ve bölge hastanesi konumunda olacak olan Bünyan Devlet Hastanesi ile birlikte ilçede ilk defa vatandaşa tomografi hizmeti verilecek. Her türlü ameliyatın yapılabilmesi planlanan hastanede ayrıca ilçedeki cezaevinde bulunan mahkumlara da ayrı bir poliklinikte hizmet verilecek.
Bünyan Devlet Hastanesi’nin son aşamasına gelinirken Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi için gün sayımına başlandı. Bakanlık tarafından geçici kabul işlemlerinin başlatıldığı hastane sayesinde ilçeye ilk defa tomografi cihazı gelecek. Yapılacak olan hastanede yenidoğan yoğun bakımla birlikte 10 kişilik yoğun bakım servisi olacak ve son teknolojiyle donatılmış 4 ameliyathane bulunacak. Hastane inşaatını gezen ve ilçe için gurur verici bir hastane inşa edildiğini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altın; Türkiye’de sadece şehir hastaneleri değil devlet hastanelerinin de yapıldığını kaydetti. Devlet hastanesinin verimli bir şekilde kullanıldığında ilçeye ve bölgeye büyük hizmet edeceğinin altını çizen Altun, “İlçemiz, şehrimiz, vatanımız adına gurur verici, gerçekten çok güzel bir eser olarak gelecek nesillere hizmet edecek bir hastanenin önündeyiz. Tabi bu hastane bu seviyeye gelene kadar birçok işlemden geçti. Bundan 3 yıl önce yer tahsisini yaptık, yapıldığında da Ankara’daki temaslarımız sonucu 25 yataklı olan hastaneyi 75 yatağa çıkartarak bölgesel bir hastane olma hüviyetini kazandırdık. O dönemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bünyan; stratejik olarak Kayseri’ye en yakın ilçe olması babında birçok yere hizmet edecek durumda. İlçemizin doğusunda yapılmış bir hastane. İlçemizin doğusunda sınırları olan ilçelerimiz; Akkışla’dan tutun da Sarıoğlan, Pınarbaşı’na kadar hizmet verecek. Kayseri’de özellikle İldem, Beyazşehir tarafından hasta çekebilecek bir hastane. Hastanemiz son sistem yapıldı. Özellikle bütün branşlarda hizmet etmeye adayız. İnşallah doktor ve tıbbi personelimiz de tamamlanınca hemen hemen burada yapılmayacak bir ameliyat kalmayacak. Bu da hastanenin günümüz şartlarında özellikle pandemi süreci içerisinde ne kadar değerli ve önemli olduğunu bize daha iyi gösterdi. Sadece Türkiye’de şehir hastaneleri değil devlet hastaneleri de yapılıyor. Burası da bunun güzel bir örneğini gösteriyor. Hastanemizin yapılında emeği geçen cumhurbaşkanımız, sağlık bakanımız, Kayseri’deki milletvekillerimizden, il sağlık müdürümüzden Allah razı olsun. Biz de Bünyan Belediyesi olarak bu yapıyı sahiplendik. İnşallah Bünyan’a uzun yıllar hizmet edecek ve Bünyan’ın çok büyük bir eksiği olan devlet hastanemiz verimli bir şekilde kullanılırsa ilçeye ve bölgeye büyük hizmet edecek” dedi.

“Hastaneye, ilçeye ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacak”
Yapılacak olan hastanenin ekonomik anlamda ilçeye büyük katkı sağlayacağını aktaran Başkan Altun, “Özellikle İldem ve Beyazşehir tarafında Kayseri Şehir Hastanesi’ne kıyaslandığında orta noktada olmuş oluyoruz ki burada da ilçeye ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacak bu hastane. Özellikle de kırsal kesimin kente göçünü de engellemeye yönelik bir harekettir bu. Bu açıdan baktığımız zaman hastanenin ne kadar değerli olduğunu görebiliyoruz. Burada biliyorsunuz 4 bin kişilik mahkumların olduğu bir cezaevi var. Oradaki mahkumlara da hizmet edebilecek bir hastane. Aynı zamanda cezaevindeki mahkumlarla normal hastaların karşılaşmaması için yapılmış özel düzenekler var burada. Her şey düşünülmüş. Böyle de olunca ilçeye aşırı derecede yabancı girişi anlamına geliyor. Bunun da ekonomiye katkısı olacak” ifadelerini kullandı.

“Ticaret merkezimizin ihalesi 18 Mayıs’ta”
Bünyan Belediyesi olarak ticaret merkezi yaptıklarını ve eczane, restoran, kafe, çiçekçi veya medikalcilerin bulunabileceği 23 adet dükkan yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Altun konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Yeni bir kompleks, hemen yanı başında üniversite alanımız var. Meslek yüksekokulunda 3 tane bölüm 500 tane öğrencimiz var. Bunları ve bu hastanedeki günlük sirkülasyonu düşündüğümüzde 2 bin 500 3 bin kişinin burada bir hareketlilik sağlayacağını düşündük. Bünyan Belediyesi olarak bir ticaret merkezi yaptık. İnşallah 18 Mayıs’ta ihalemiz var. 23 tane dükkan oluşturduk, bunları satışa çıkaracağız. Bunlar daha çok eczane, restoran, kafe, çiçekçi veya medikalcilerin oluşturabileceği çok güzel bir ticaret merkezi oluşturduk. Bunu da ilçemize kazandırmaktan mutlu olduk.

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