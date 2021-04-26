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Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: 'Biden Türk milletinden özür dilemeli"

İHA

Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: 'Biden Türk milletinden özür dilemeli"

Kayseri KamuSen İl Temsilcisi Kamil Ünal basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında Ünal, “Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında Ermenilere soykırım yaptığı yolundaki asılsız iddiaları reddediyor, bu doğrultuda açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ı şiddetle kınıyoruz” dedi
Kayseri Cumhuriyet meydanında yapılan basın açıklamasında, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere soykırım yaptığına yönelik açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devlet’i Başkanı Joe Biden’ın açıklamaları kabul etmediklerini söyleyen Kamil Ünal, ABD başkanı Biden'in bu açıklaması tarihi gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Soykırım gibi insanlık suçu içeren ağır bir itham; hiçbir geçerli delil, bilgi ve belgeye dayanmayan siyasi bir karar değil arşiv kayıtlarıyla, somut bilgi ve belgelere dayalı tarihi ve bilimsel bir karar olmak zorundadır. Dolayısıyla bütün ülkelerin arşivleri açıkken ve bu yönde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamışken I. Dünya Savaşı esnasında Türklerle Ermeniler arasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelemek tamamen taraflı ve art niyetli bir yaklaşımdır. Yüzyıllar boyu farklı kıtalarda hüküm süren Türk milleti tarihi boyunca hiçbir topluma soykırım uygulamamıştır. ABD Başkanının yaptığı bu açıklama, onurlu Türk tarihini lekeleyemeyecektir. Şanlı Türk milletinin tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluyken Türk düşmanlığını şiar edinmiş lobilerin siyasi propagandalarına alet olan Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.
Türkiye’de yaşayan birçok Ermeni bilim adamının da soykırımı şiddetle reddettiğini ifade eden Kamil Ünal sözlerine şu şekilde devam etti:
“Türk milleti, hiçbir hukuki ve tarihi dayanağı olmayan ve Türkiye'de yaşayan birçok Ermeni bilim adamının da şiddetle reddettiği soykırım yalanına sarılanların sinsi tezgahlarına gelmeyecektir. O yıllara bakıldığında özellikle Doğu bölgelerimizde işgal kuvvetleriyle iş birliği yapan Ermeni çetelerin köylerimizi basarak vatandaşlarımıza reva gördükleri zulmü tarihi bilgiler bizlere sunmaktadır. Dolayısıyla yaşananların bir soykırım olmadığı da gün gibi aşikardır. Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamaları bizim için yok hükmündedir. Kurulduğu günden beri dünyanın dört bir yanında soykırım uygulayanlar kendilerine suç ortağı arıyorlarsa başka kapıyı aşındırmak zorundadır. Bilinmelidir ki Türk milleti, insanlık ailesine asırlardır medeniyet, adalet, barış ve dostluk yolunda ilham kaynağı olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.”
Basın açıklamasını sonunda şehitler için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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