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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de Mart ayında konut satışları arttı

İHA

Kayseri’de Mart ayında konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri verilerine göre 2021 yılı Mart ayında Kayseri’de satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 29 oranında artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yaklaşık yüzde 5’lik bir artış meydana geldi. Mart ayında Kayseri’de 2 bin 186 adet konut satışı gerçekleşti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, kentte satışı gerçekleşen 2 bin 186 adet konutun bin 587 yani yüzde 73'ünün ikinci el, kalan 599 konutun ise ilk satış şeklinde gerçekleştiğini belirtti. Mustafa Uslu, 2021 yılı Mart ayında satış işlemi gerçekleşen bu 2 bin 186 adet konutun 377 tanesinin, yani yaklaşık yüzde 17’sinin ‘borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesi’ yani ‘ipotekli satış’ şeklinde gerçekleştiğini belirtti. Kayseri için ipotekli satış oranı bir önceki yılın Mart ayında yüzde 41 oranında gerçekleşmişti. Konut satışlarında Mart ayındaki artışın Türkiye için de geçerli olduğunu vurgulayan Mustafa Uslu, ülke genelinde Şubat ayında 81 bin 222 olan konut satışının Mart ayında 111 bin 241’e yükseldiğini, dolayısıyla burada da yüzde 37’lik bir artışın olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 2021 yılı Mart ayındaki konut satışı geçen yılın Mart ayı ile kıyaslandığında ise artışın sadece yüzde 2 civarında olduğu görülüyor.
Son olarak yabancılara yapılan konut satış sayılarına da değinen Mustafa Uslu, bu yılın ilk 3 ayında yabancılara 9 bin 887 adet konut satıldığını, geçen yılın ilk 3 ayında ise bu sayının 10 bin 948 olduğunu belirtti. Uslu, "Dolaysıyla burada yaklaşık yüzde 10’luk bir azalma söz konusu. Aynı dönemde yabancılara en çok konutun satıldığı illerimiz ve satılan konut sayıları ise sırasıyla İstanbul 5 bin 24, Antalya bin 884, Ankara 642 ve Mersin 453 şeklinde sıralanıyor. Kayseri bu konuda ilk 10 il arasında yer almıyor. Türkiye’den en çok konut satın alan yabancıların ülke uyruklarına bakıldığında ise İran, Irak, Rusya ve Afganistan uyruklu yabancılara yapılan konut satışlarının toplam değerin neredeyse yarısını oluşturduğu göze çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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