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Hes Kablo Kayserispor´un anlaştığı Yalçın Koşukavak Kayseri'de 

DHA

Hes Kablo Kayserispor´un anlaştığı Yalçın Koşukavak Kayseri'de 


İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Yalçın Koşukavak Kayseri'ye geldi. 
Hes Kablo Kayserispor'da, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varıldı. Kayseri´ye gelen Koşukavak ile resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından kadro dışı bırakılan kaptan Cristian Sapunaru´nun da takıma tekrar katılacağı duyuruldu.  
Öte yandan Hes Kablo Kayserispor bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu, alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız ve Hamza Hamzaoğlu ile çalışmıştı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-04-26 14:22:46

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