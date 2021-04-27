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Kayserispor - Denizlispor maçını Özgür Yankaya yönetecek

İHA

Kayserispor - Denizlispor maçını Özgür Yankaya yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Ligin 38. haftasında 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor maçını Edirne Bölgesinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya’nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Murat Ergin Gözütok yapacak.
Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri bugün açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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