'3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde 70'e ulaşacak'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde 70'e ulaşacak'

DHA

'3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde 70'e ulaşacak'


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, toplumun yarısının koronavirüste orijinal virüsle enfekte olup atlattığını, yüzde 20-30'luk kitlenin ise bu pik döneminde hastalığı yaşayacağını söyledi. Yıldız, "Pik dönemi sona erdiğinde yüzde 70 oranında kitlede bağışıklık oluşacak. Ortalama sürü bağışıklığı sınırı yüzde 67'ydi, bu sınıra ulaşılmış olacak. Mayıs sonunda vaka sayısının hızla azalacağını göreceğiz" dedi.
ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, şu anda yoğun bakım servislerinde tedavi gören koronavirüs hastalarının daha çok genç hastalardan oluştuğunu ve bunun da İngiliz mutantı kaynaklı olduğunu söyledi. İngiltere mutantını çok şeffaf bir şekilde takip ettiklerini kaydeden Yıldız, bu varyantın bulaş düzeyinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hastalığı taşıyan kişi, koronavirüsü 2 kişiye bulaştırarak hastalıktan kurtarıyor; bu hız çok yüksek. Önceden 1,4 iken, şimdi 2'ye yükseldi. İngiliz mutantı daha genç popülasyonu etkileyecek hale geldi; en sıkıntılı nokta da bu. Atlatılan iki pikte 50 yaş ve üzeri hastalar daha çok etkileniyordu. Şimdi daha çok genç insanlar virüsten etkileniyor. Çocuklarda hafif seyrediyor; ama genç anne babalarını hasta ediyorlar" dedi.
'KİTLE BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 70'LERE ULAŞTIĞINDA BİTECEK'
Türkiye'de toplumun yarısının Çin'den gelen orijinal virüsle enfekte olduğunu ifade eden Yıldız, "İngiliz varyantını diğer Brezilya ve Güney Afrika varyantları ile kıyasladığımızda İngiliz mutant çok daha bulaştırıcıdır. Güney Afrika mutantanın ise aşılardan ve testlerden kaçabildiği şeklinde bazı veriler bize ulaşıyor. Brezilya ve Güney Afrika varyantının ciddi sorun olacağını düşünmüyorum. Ülkemizde görülen ilk iki pik Çin'den gelen virüstü. Önceki pik döneminde hastalığa yakalanmayanlar, yüzde 85-90 oranında İngiliz mutantına yakalandı. İkinci kere hastalanma durumu çok ciddi bir sebep olarak karşımızda durmuyor. Binde iki civarında. Toplumun yarısı orijinal virüsle enfekte oldu ve atlattı. Kalan yüzde 20-30'luk kitle ise bu pik döneminde hastalığı yaşayacak. Kitle bağışıklığı yüzde 70'lere ulaştığında enfeksiyon ortadan kalkmış olmuyor" diye konuştu.
'MAYIS SONUNDA HIZLA AZALACAK'
Prof. Dr. Yıldız, hastalığın bağışıklık oranlarını da değerlendirerek, "Tahminim pik dönemi sona erdiğinde yüzde 70 oranında kitlede bağışıklık oluşacak. Ortalama sürü bağışıklığı sınırı yüzde 67'ydi; bu sınıra ulaşılmış olacak. Mayıs sonunda vaka sayısının hızla azalacağını göreceğiz. Koronavirüs enfeksiyonu bitmesi muhtemel olabilir ya da grip gibi her yıl ciddi bir mutasyonla önceki aşılardan kaçarak karşımıza yeni bir koronavirüs enfeksiyonu çıkar. Bu nedenle de her yıl aşılanmak zorunda kalabiliriz. Ben kendi yaptığımız çalışmadan yola çıkarak 4'ncü pik döneminin mümkün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-04-27 11:47:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden Ramazan dayanışması
YEREL HABERLER Büyükşehirden Ramazan dayanışması
Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi
ABD'li Elia Kazan ve Kardashian'ın ata memleketinden 'soykırım' tepkisi
YEREL HABERLER ABD'li Elia Kazan ve Kardashian'ın ata memleketinden ...
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye taşıdı Şef Gökhan Gümüş 2022 yılında dünya şampiyonu olmak istiyor
YEREL HABERLER Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayserispor - Denizlispor maçını Özgür Yankaya yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - Denizlispor maçını Özgür Yankaya ...
8 haftadır kazanamayan iki takım karşılaşacak
YEREL HABERLER 8 haftadır kazanamayan iki takım karşılaşacak
Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı
Kayseri'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ...
Hacılar'dan ABD'ye tepki
YEREL HABERLER Hacılar'dan ABD'ye tepki
Teslim olmamak için intihara kalkışan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Teslim olmamak için intihara kalkışan uyuşturucu ...
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Talas Belediyesi’nde ’23 Nisan Sergisi’
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nde ’23 Nisan Sergisi’
Doktor başkandan aşı açıklaması
YEREL HABERLER Doktor başkandan aşı açıklaması
Hes Kablo Kayserispor´un anlaştığı Yalçın Koşukavak Kayseri'de 
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor´un anlaştığı Yalçın Koşukavak ...
Tekden Eğitim Kurumları’nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi
YEREL HABERLER Tekden Eğitim Kurumları’nda 59 öğrenci MSÜ sınavında ...
14. kattan düşen 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 14. kattan düşen 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kayseri çiftçisi buğdaya yöneliyor
YEREL HABERLER Kayseri çiftçisi buğdaya yöneliyor
Kayseri’de Mart ayında konut satışları arttı
YEREL HABERLER Kayseri’de Mart ayında konut satışları arttı
Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: 'Biden Türk milletinden özür dilemeli"
YEREL HABERLER Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: 'Biden ...
Bakanlık yaptı, Talas uygulamada ilk oldu
YEREL HABERLER Bakanlık yaptı, Talas uygulamada ilk oldu
Kayseri ilçelerine hizmet edecek Bünyan Devlet Hastanesi’nde sona gelindi Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: “Bütün branşlarda hizmet etmeye adayız” “Kayseri’ye en yakın ilçe olmasından dolayı birçok yere hizmet edecek durumda”
YEREL HABERLER Kayseri ilçelerine hizmet edecek Bünyan Devlet ...