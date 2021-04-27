Kocasinan'da Yunus Emre için geri sayım

Kocasinan Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunus Emre’de çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümle Kocasinan’ı cazibe merkezi haline getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, “Yunus Emre Mahallesi’ni, Yeni Kocasinan’a yakışır hale getiriyoruz” dedi.

Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem Kocasinan’ın çehresini değiştirdiklerini hem de Kayseri’ye yakışır bir ilçe inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak, Yeni Kocasinan'ı inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Yeni Kocasinan için hassasiyetle çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı geleceğe taşımak için dönüşüme büyük önem verdiklerine dikkat çekerek “Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre’deki kentsel dönüşüm bölgesinde çalışmalarımız hız kazandı. Projemiz, Kayseri’de en geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden biridir. Çevre düzenleme çalışmalarının kesintisiz devam ettiği bölgeye 32 bin metrekare park alanı kazandırıyoruz. 13 bin metrekare yürüyüş yolu ve 15 bin metrekare otopark alanı yapıyoruz. Ayrıca bu bölgeye hizmet edecek modern sosyal tesisin mülkiyetini oluşturmuş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar Bölgesi’ne bir sosyal tesisi kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Çevre temizliği ve görünüm olarak şimdiden bölgenin çehresi değiştiğini belirten vatandaşlar ise dönüşüm projesi bölgeyi daha da güzelleştirdiğini vurgulayarak, bölgenin değerine değer katan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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