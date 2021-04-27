Dün gece görsel bir şölen oluşturan süper pembe ay Kayseri'den de göründü.

Gökyüzünde hayranlık bırakan süper pembe ay dün akşam 23:30 civarında kendini gösterdi. Ortalama dolunaydan yüzde 30 daha parlak olan süper pembe ay, normalden daha büyük bir şekilde görüldü.

Türkiye'den de görülen süper pembe ay, bir çok fotoğrafçının ilgi odağı oldu.

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