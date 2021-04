ERÜ’nün THE 2021 Yılı Etki Sıralamasındaki Başarısı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2021 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve 2019 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2021 Yılı Etki Sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ)önemli bir başarı gösterdi.

Dünyada 98 ülkeden 1240 üniversitenin katıldığı bu uluslararası sıralamada ERÜ 301400 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte 3. Sırayı, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında da Hacettepe Üniversitesi ile birlikte 3. sırada yer aldı.

ERÜ, THE 2021 Yılı Etki Sıralamasında bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi için veri sağlamıştır.

Yayınlanan sonuçlara göre ERÜ, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kategorisinde dünyada 86. sırada, “İklim Eylemi” kategorisinde dünyada 96. sırada , “Karasal Yaşam” kategorisinde 101200 bandında yer almıştır. Buna göre ERÜ bu 3 kategoride dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alma başarısını göstermiştir.

