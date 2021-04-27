Kayseri'de 40 yaşındaki mali müşavir, koronavirüsten öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, mali müşavirlik yapan Murat Akmermer (40), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'de, 2 çocuk babası olan mali müşavir Murat Akmermer, 20 gün önce halsizlik ve öksürük şikayetleriyle Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Akmermer, evinde tedavi görmeye başladı. Sağlık durumu 10 gün önce ağırlaşan Akmermer, Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akmermer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Murat Akmermer'in cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-04-27 15:59:38
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