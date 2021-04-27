Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -SÜPER Lig´in 38´inci haftasında evinde Yukatel Denizlispor´u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-27 16:07:01



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