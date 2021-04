KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "ABD'nin mesnetsiz açıklamalarını kınıyoruz"

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis toplantısında ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına sert tepki göstererek, "Mesnetsiz açıklamalarını yok sayıyor ve kınıyoruz" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, meclis toplantısında yaptığı konuşmasında, koronavirüs nedeniyle tam kapanma kararının alındığını hatırlatarak, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatıp sağlıklı ve güzel günlere birlikte ulaşacağız. İnşallah Cenabı hak, içinde bulunduğumuz ramazan günlerinde tutulan oruçların, kılınan namazların, verilen zekat ve sadakaların yüzü suyu hörmetine bizleri, COVİD belasından kurtarsın ve tüm insanlığın üzerinden kaldırsın, bizlerden uzak etsin" dedi.

"Nisan ayı bizim için en zor şartlarda bile Milli Egemenliğe verdiğimiz önemi gösteren gerçekten önemli bir ay" diyen Gülsoy, "101 yıl önce başlatılan şanlı direniş Gazi Meclisimizin dirayetli yönetimiyle başarıya ulaştı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclisimize ve Çocuklarımıza olan güvencimizin bir gereği olarak bugüne kadar kutlanıyor. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis ile Yüce Türk Milleti, bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizler milli irade haricinde hiçbir iradeyi tanımıyor ve kabul etmiyoruz" ifadesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2,5 ay aradan sonra Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattığını hatırlatan Gülsoy, "PençeŞimşek ve PençeYıldırım Operasyonu ile terör yuvaları yerle bir ediyor. Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Terörle mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin haklı ve kararlı mücadelesini takdirle karşılıyorum. Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak, bu onurlu mücadelede her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olacağız. Bir tek terörist kalmayıncaya, o bataklık kurutuluncaya kadar mücadelemiz sürecektir. Ordumuzun verdiği mücadele inşallah başarıyla sonuçlanacak ve terör bitirilecektir. Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmesin, Rabbim yiğitlerimizi bu operasyonlarda korusun inşallah. 1000 yıldır bu topraklarda düşman bitmedi. Sadece isimler ve harfler yer değiştiriyor. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKPC Düşman hep aynı düşman. Tek bir amaçları var oda bizleri parçalamak, yok etmek. Ama biz buna dünde izin vermedik, bugünde izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlamasını ve yaptığı mesnetsiz açıklamalarını da yok sayıyor ve şiddetle kınıyoruz" diyerek sert çıkan Gülsoy, "Kendi karanlık, kirli, insanlık dışı geçmişine bakmayanlar Türkiye’ye soykırım yaptı diye itham ediyor. Tarihi şan ve şerefle dolu, dünyaya insanlık ve medeniyet götürmüş asil bir millet hakkında tarihi olmayan karar veremez. Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar önce kendi karanlık, kirli, insanlık dışı geçmişine baksınlar" şeklinde konuştu.

Gülsoy meclis toplantısında konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Kısa Çalışma Ödeneği’nin devam etmesi yönündeki taleplerimizi, tüm sektörlerde geçerli olacak şekilde Haziran ayını da kapsayacak şekilde devam etme kararı alan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda taleplerimizin güçlü sesi olan kıymetli hemşerimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Böylesine olağanüstü bir dönemde tüm sektörlerimiz için müjde niteliğindeki bu uygulama ile firmalarımız rahat bir nefes alacak, çalışanlarımızı da pandeminin yıkıcı etkisinden koruma devam edecektir.

Tam kapanma süresinde de zor durumda olan işletmelerimize yardımcı olabilmek için kredi ödemelerinin, ve kamu alacaklarının ötelenmesi ve mutlaka yeniden yapılandırması gerekir. Bu kapalı süreç içerisinde borcu olanlara, çeki senedi olan işletmelerimize da kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Tam kapanma süresi içerisindeki ödemelerin mutlaka ötelenmesini talep ediyoruz. Yoksa birçok iş insanımız zor durumda kalacaktır.

Sanayi kesimi tüm olumsuzluklara rağmen bizi sevindiriyor. Ama Pandemi nedeniyle lojistik sektöründe yaşanan koyteyner ve hammadde konusundaki raporlarımızı ve çözüm önerilerimizle birlikte girişimlerimizi yapıyoruz. Hammadde ihracatçılarının ağırlıklı olarak yönünü iç piyasaya çevirmeleri gerektiğini söylemiştik. Bu günde bunu kısmen görüyoruz.

Hammadde ve koyteyner konusundaki sıkıntıların biran önce çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer, Bu sorunlar devam ederse korkarım ki ihracat rakamlarında yakalamış olduğumuz bu güzel rakamları önümüzdeki günlerde göremeyebiliriz. Ürettiklerimizi ve sattığımız ürünleri zamanında sevk edemez isek birbirini tetikleyen sorunlarla karşılaşabiliriz.

Büyük Zincir marketlerin her ürünü sattıklarını haksız rekabet oluşturduklarını görüyoruz. Bu konuda 1500 metrekare altında olan yerlerde gıdadan başka satılmayan ürünlerin 1500 metrekare üzerinde olanlar içinde elzem olduğunu raporladık.

Geçtiğimiz hafta sonu sizlerden gelen talep doğrultusunda zincir marketlerde gıda dışındaki reyonlara şerit çekilmesi konusunda bizlere destek veren ve İl Hıfzısıhha kurulunda karar çıkartan Sayın Valimize teşekkür ediyorum.

Her toplantımızda söylüyorum, bugün de yorulmadan bir daha söyleyeceğim. Aman işletmelerinizi, ürünlerinizi dijital değişime dönüşüme hazır hale getirin. Dijital değişime kulak tıkarsanız ayakta kalmanız mümkün değil. Artık eticaret üzerinden alınıpsatılmayan hiçbir şey kalmadı. Lütfen dijital değişime, ARGE’ye, inovasyona, markalaşmaya daha fazla bütçe ve zaman ayıralım. Dijitalleşme ve çevreci dönüşüm artık bir gereklilik. Yeni dönemde dijitalleşmeyen KOBİ’ler ayakta kalamayacak. Kısıtlamalar ve kapanmalarda işyerleri kapanıyor ama eticaret sürekli açıktı ve 24 saat hizmet veriyor.

Siz dükkanınıza gidemeyeceksiniz ama eticarette ürünler satılmaya devam edecek.

Kayserinin projelerini bu şehrin en büyük meslek örgütü olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Benim adeta slogan haline getirdiğim bir söz var. Ulaşım olmadan ticaretin olmayacağını artık hepimiz görüyoruz. Lojistik merkezlerin kurulmasının elzem olduğunu da her toplantıda dile getirmiştim. Bakanlığımız tarafından 19 şehre Lojistik Kuru Limanlar kurulacak. Anlaşmanın onaylanması ile deniz limanları gibi işlev üstlenecek kuru limanlar arasında Kayseri Boğazköprümüzde var. Şehrimizde deniz limanları ile benzer işlevlere sahip olacak. Lojistik merkez görevini yapmak üzere kuru liman kurulacak. Umarım kısa zamanda hayata geçer diye umut ediyorum.

İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. Yılında Odamız ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışma düzenleyerek Ödül Törenini gerçekleştirdik. Amacımız, Milli marşımızı tüm çocuklarımızın yüreğine işlemekti. Hem Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma hem de milli marşımız ve vatan sevgisini aşılamada bir nebzede olsa katkımız olması için bu yarışmayı düzenledik.

Yarışmamıza 1186 video geldi. Jürimiz videoları tek tek izleyerek kazananları belirledi. Her bir öğrencimiz, aileleriyle birlikte bizim gözümüzde birincidir. Çocuklarımız biz seçilemedik diye üzülmesinler. Her evladımız bizim gözümüzde aileleriyle beraber birinci olarak yer alacaktır.

Yarışmamıza katılan hiçbir öğrencimizi de unutmadık. Bütün öğrencilerimize teşekkür belgesi, Türk bayrağı, İstiklal Marşımızı anlatan kitap, kalem ve bloknottan oluşan hediyelerini kargolayıp adreslerine gönderdik. Dereceye giren yavrularımızın ödüllerini de odamız konferans salonunda Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüzün de katılacağı bir bir programla takdim edeceğiz.

Karlılık rakamlarının tek haneli rakamlara düştüğü, ihtiyaçların çoğaldığı bir ortamda insanların hayat standartlarını daha yükseklere çıkarmak için bir takım aslı arası olmayan, sorup soruşturmadan bir yerlere tüm hayatı boyunca uğraşarak zorluklarla biriktiği tasarruflarını yatırıyorlar. Lütfen büyük vaadlere, reklamlara, fısıltı gazetesi ile yayılan duyumlara kanmayın

Kolay para risktir. Kolay para kaybetmektir. Kıymet bilmemektir. Bereketi de olmaz. Çalışmadan, yorulmadan, ter akıtmadan para kazanamazsınız. Böyle bir kar hiçbir yerde yok. Varsa hep birlikte yapalım"

