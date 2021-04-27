Yalçın Koşukavak ilk maçına çıkacak

Hes Kablo Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yarın ilk maçına Denizlispor karşısında çıkacak.
Süper Lig'de yarın sahasında rakibi Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş karşısında alınan 31’lik mağlubiyetin ardından kümede kalma yarışında ağır yara alan Kayserispor, yarın Hamza Hamzaoğlu’nun yerine bu sezonki 6'inci teknik adam olarak göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk sınavda Yukatel Denizlispor karşısında çıkacak.
49 yaşındaki teknik adam Yalçın Koşukavak eski takımına karşı sahadan galibiyetle başlamak istiyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.