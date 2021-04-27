Ampute Futbol Kulüpler Birliği’nden Mehmet Baykan’a ziyaret

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Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ampute Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

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