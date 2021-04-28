Kaymakam Cebeci: “Sokağa çıkma kısıtlamasında taviz verilmeyecek”

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada taviz verilmeyeceğinin altını çizerek, bu kuralı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Kaymakam Cebeci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Tomarzalılar, tam kapanma kararıyla yayınlanan yasaklar konusunda kesinlikle taviz verilmeyecektir. Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar sadece yaptıkları işin zaman ve mekanıyla sınırlı olarak bu muafiyetten yararlanabileceklerdir. Yürürlüğe giren yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak ve bu konuda taviz verilmeyecektir. İlçemizdeki kurumları yazılan cezaların iptali ile ilgili meşgul edenler, cezaların iptal edilmesi söz konusu değildir. Haksız yere ceza yazıldığı isnadında olanlar itiraz dilekçesi yazabilirler. Mezkur yasakların titizlikle takip edileceğini ve asla taviz verilmeyeceğinin tekrar altını çizerek suistimal edenler için de savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını bildirmek isterim."

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