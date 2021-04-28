İnşaat kazısında lahit bulundu

Kayseri'de bir inşaatın temel kazısında yapılan incelemelerde lahit kapağı ve gözyaşı şişesi bulundu.

Melikgazi İlçesine bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde bir inşaatta sürdürülen temel kazısı, tarihi eser bulunduğu ihbarıyla durduruldu. İnşaat alanında çıkan taşlar ve diğer materyallerin çıkması üzerine İl Kültür Müdürlüğü alanda incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde temel seviyesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit parçaları tespit edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün incelemelerinin ardından durdurulan temel kazısında, bulunan parçaların ardından kazı işlemleri arkeologlar tarafından yürütülecek.

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