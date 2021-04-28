Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, NiğdeUlukışla karayolu Kolsuz köyü Kolsuz rampasında seyir halindeki Eray M. yönetimindeki 51 KG 782 plakalı kamyonet aniden yanmaya başladı. Yoldan geçen beton mikseri sürücüsü, yangına mikserde bulunan su ile müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.