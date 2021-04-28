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Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İHA

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Niğde'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, NiğdeUlukışla karayolu Kolsuz köyü Kolsuz rampasında seyir halindeki Eray M. yönetimindeki 51 KG 782 plakalı kamyonet aniden yanmaya başladı. Yoldan geçen beton mikseri sürücüsü, yangına mikserde bulunan su ile müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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