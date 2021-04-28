Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3



Yasin DALKILIÇ -İlyas KAPLAN/KAYSERİ-(DHA)HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

STAT: Kadir Has Stadyumu

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich (Dk.75 Yasir), Kvrzic, Sabovic, Muhar, Lennon (Dk.75 Ramazan), Avramovski (Dk.75 Emre), Henrique (Dk.62 Melih), İlhan (Dk.62 Alibec)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Fabiano, Muhammet, Oğuz (Dk.6 Özer) , Sakıb, Dossevi (Dk.45 Ali Yavuz), Murawski, Bakalorz (Dk.80 Recep Niyaz), Sagal (Dk.69 Görkem), Hasan (Dk.45 Mesanovic), Rodallega

SARI KARTLAR: Muhar( HES KABLO KAYSERİSPOR) Murawski, Rodallega, Bakalorz, Ali Yavuz (YUKATEL DENİZLİSPOR)

KIRMIZI KART: Murawski (YUKATEL DENİZLİSPOR)

GOLLER: Dk.16-57 İlhan Dk.30 Avramovski, 45+5 Avramovski, Dk.51 Paz, Dk. 90+5 Melih (HES KABLO KAYSERİSPOR) Dk.32 Sagal, Dk.81 Mesanovic, Dk.89 Sakıb ( YUKATEL DENİZLİSPOR)Süper Lig'in 38'inci hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşma Kayserispor'un 6-3 üstünlüğü ile sona erdi.

5'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında Muhar'ın pası ile hareketlenen Henrique'nin ceza alanına girerek çektiği şutu kaleci Abdulkadir kurtardı.

12'nci dakikada atak yönüne göre sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un şutu kaleci Abdulkadir'de kaldı.

16'ncı dakikada Kayserispor atağında Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi kontrol eden İlhan Parlak'ın aşırtması filelerle buluştu. (1-0)

25'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Avramovski Kvrzic ile ver kaçında ceza alanında topla buluşan Avramovski'nin şutu kaleciden döndü. Dizinden havalanan topa yeniden vuran Avramovski topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Özgür Yankaya golü iptal etti.

30'uncu dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya VAR incelemesinin ardından golü verdi. (2-0)

31'inci dakikada Paz'ın kaleciye geri pasında topu önünde bulan Yukatel Denizlispor'da Rodallega şutu kaleci Doğan kornere çeldi.

32'nci dakikada Hasan'ın kullandığı korner atışında Sagal'ın ön direkten vurduğu kafa vuruşu filelerle buluştu. (2-1)

40'ıncı dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique'ye omuzla engel olan Murawski ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45+5'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor, Avramovski'nin golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı. İlhan Parlak'ın savunma arkasında attığı pasta Avramovski'nin şutu kaleci Abdulkadir'e çarparak gol oldu. (3-1)

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakika Hes Kablo Kayserispor'da korner atışı paslaşarak kullanıldı. Lennon'un ceza alanı içine yaptığı ortada Paz'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. (4-1)

57'nci dakikada Yukatel Denizlispor kalecisi Abdulkadir'in kısa kalan pasında Lennon'un kaptığı topta ceza alanı içerisine girerek yaptığı ortaya sert vuran İlhan Parlak kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü attı. (5-1)

82'nci dakikada Yukatel Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın uzaktan şutu kaleci Doğan'dan sekti. Topu önünde bulan Mesanoviç kaleci Doğan'ı geçerek golünü attı. (5-2)

85'inci dakikada Yukatel Denizlisporlu Ali Yavuz Kol, iki defans oyuncusunu geçerek çektiği sert şutu kaleci Doğan güçlükle çıkardı.

89'uncu dakikada Ali Yavuz Kol'un kullandığı faul atışında kafalardan seken topa gelişine vuran Sakıb'ın sert şutu golle sonuçlandı. (5-3)

90+5'inci dakikada paslaşarak rakip kaleye giden Kayserispor, Melih'in golü ile skoru belirledi. (6-3)

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor düşme hattındaki rakibini 6-3 yendi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2021-04-28 18:14:36



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