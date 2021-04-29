(Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi arttı Kendini doğada izole etmek isteyen vatandaşlar konteyner sayesinde bir günde ev sahibi oldu

Kayseri’de korona virüs sürecinde doğada izole olmak isteyen vatandaşlar, konteyner evlere ilgiyi artırdı. İçerisindeki odalar ve tesisatı ile betonarme evi aratmayan konteynerler, vatandaşları bir gün de ev sahibi yaptı.

Kayseri’de korona virüs süreciyle birlikte başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları vatandaşları bağ ve bahçelere yöneltti. Hem uygunluğu ile hem de betonarme evlerden farkının olmaması nedeniyle tercih edilen konteynerler, bu süreçte vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Kolay taşınırlığı ile doğada izole olmak isteyen vatandaşların imdadına yetişen konteynerlerin içerisinde sobada yakılabiliyor.

Konteyner ve prefabrik ev üretimi yapan firma sahibi Bilal Seyrek, pandemiyle beraber konteynerlere ilginin de arttığını söyleyerek, “Biz, geçtiğimiz dönemlerde müşterilerimize iki kısımda hizmet vermekteydik. Bunlardan bir tanesi ticari grup dediğimiz inşaat grubu müşterilerimiz, diğeri de bireysel müşteri dediğimiz bağ bahçe müşterileriydi. Pandeminin etkisiyle birlikte bağ bahçe müşterisi dediğimiz müşteri oranımız bir hayli arttı. Bunun sebepleri arasında pandemiyle birlikte bireysel müşterilerimizin kendini apartman ortamından uzaklaştırmak istemesidir. Normalde biz yüzde 50 ticari müşteri yüzde 50 bireysel müşteri olarak çalışmaktayız. Şuanda yüzde 80 oranında bireysel müşteri olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konteynerlerin vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getiren Seyrek, “Vatandaşlar normal şartlarda böyle bir yapıyı betonarme olarak yapacak olsa işin zamanlama süresini de göz önünde bulunduracak olursak 1 ay gibi bir süresini vermesi gerekiyor. Bunun yerine bize gelip anlaştığı zaman 23 gün içerisinde imalatını yapıp yerine gönderebiliyoruz. Bu da müşteriye hem fiyat hem malzeme hem de birçok elektrikçisi, sucusu gibi birçok usta grubuyla uğraşmadan tek kişiyle muhatap olarak ürünü alıp kullanma imkanı sunuyor. Bu konteynerlerin içerisinde iç tesisat olarak elektrik tesisatı yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş ve su tesisatı da aynı şekilde çekilmiştir. Dışarıdan bağlantıları yaptığımız zaman içerde her şey çalışır durumdadır. Bu da müşteriye büyü kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla tercih sebebi haline geliyor. Boş tek oda konteynerler 3x7 ebatında 18 bin TL'den başlıyor ve 30 bin TL’ye kadar ürün var” şeklinde konuştu.

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