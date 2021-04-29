(Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi arttı Kendini doğada izole etmek isteyen vatandaşlar konteyner sayesinde bir günde ev sahibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi arttı Kendini doğada izole etmek isteyen vatandaşlar konteyner sayesinde bir günde ev sahibi oldu

İHA

(Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi arttı Kendini doğada izole etmek isteyen vatandaşlar konteyner sayesinde bir günde ev sahibi oldu

Kayseri’de korona virüs sürecinde doğada izole olmak isteyen vatandaşlar, konteyner evlere ilgiyi artırdı. İçerisindeki odalar ve tesisatı ile betonarme evi aratmayan konteynerler, vatandaşları bir gün de ev sahibi yaptı.
Kayseri’de korona virüs süreciyle birlikte başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları vatandaşları bağ ve bahçelere yöneltti. Hem uygunluğu ile hem de betonarme evlerden farkının olmaması nedeniyle tercih edilen konteynerler, bu süreçte vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Kolay taşınırlığı ile doğada izole olmak isteyen vatandaşların imdadına yetişen konteynerlerin içerisinde sobada yakılabiliyor.
Konteyner ve prefabrik ev üretimi yapan firma sahibi Bilal Seyrek, pandemiyle beraber konteynerlere ilginin de arttığını söyleyerek, “Biz, geçtiğimiz dönemlerde müşterilerimize iki kısımda hizmet vermekteydik. Bunlardan bir tanesi ticari grup dediğimiz inşaat grubu müşterilerimiz, diğeri de bireysel müşteri dediğimiz bağ bahçe müşterileriydi. Pandeminin etkisiyle birlikte bağ bahçe müşterisi dediğimiz müşteri oranımız bir hayli arttı. Bunun sebepleri arasında pandemiyle birlikte bireysel müşterilerimizin kendini apartman ortamından uzaklaştırmak istemesidir. Normalde biz yüzde 50 ticari müşteri yüzde 50 bireysel müşteri olarak çalışmaktayız. Şuanda yüzde 80 oranında bireysel müşteri olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konteynerlerin vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getiren Seyrek, “Vatandaşlar normal şartlarda böyle bir yapıyı betonarme olarak yapacak olsa işin zamanlama süresini de göz önünde bulunduracak olursak 1 ay gibi bir süresini vermesi gerekiyor. Bunun yerine bize gelip anlaştığı zaman 23 gün içerisinde imalatını yapıp yerine gönderebiliyoruz. Bu da müşteriye hem fiyat hem malzeme hem de birçok elektrikçisi, sucusu gibi birçok usta grubuyla uğraşmadan tek kişiyle muhatap olarak ürünü alıp kullanma imkanı sunuyor. Bu konteynerlerin içerisinde iç tesisat olarak elektrik tesisatı yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş ve su tesisatı da aynı şekilde çekilmiştir. Dışarıdan bağlantıları yaptığımız zaman içerde her şey çalışır durumdadır. Bu da müşteriye büyü kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla tercih sebebi haline geliyor. Boş tek oda konteynerler 3x7 ebatında 18 bin TL'den başlıyor ve 30 bin TL’ye kadar ürün var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
YEREL HABERLER Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa destek verilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa ...
Türk Diyanet Vakfı'ndan 100 Tomarzalı aileye iaşe paketi
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakfı'ndan 100 Tomarzalı aileye iaşe ...
Erciyes Anadolu Holding'in acı günü
YEREL HABERLER Erciyes Anadolu Holding'in acı günü
Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
Ali Tandoğan: "Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Ali Tandoğan: "Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz"
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: İnşallah ligde kalacağız
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: İnşallah ...
Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız"
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için ...
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçının ...
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 ...
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 3 - YbDenizlispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 3 - YbDenizlispor: ...
Şampiyondan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyondan Kabakcı’ya ziyaret
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor ...
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç devam ...
Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız"
YEREL HABERLER Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu ...
Şahin; Hisarcık’ta Saanen Keçisi Üreten İşletmeyi Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Şahin; Hisarcık’ta Saanen Keçisi Üreten İşletmeyi ...
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji ...
İnşaat kazısında lahit bulundu
YEREL HABERLER İnşaat kazısında lahit bulundu
Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu Şekerlemeci Yavuz Çarşıbaşı: “Kısıtlamalarda vatandaşlarımızın sevdiklerini mutlu edebilmesi için paket servis ile çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Şekerlemecilerde erken bayram yoğunluğu Şekerlemeci ...
Büyükkılıç'tan ilçelere yönelik yatırım ve pandemi hamlesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan ilçelere yönelik yatırım ve pandemi ...
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu
YEREL HABERLER İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma ...
Başakpınar’da çok yönlü çalışma
YEREL HABERLER Başakpınar’da çok yönlü çalışma