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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi

İHA

Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde öğrencileri ile sürekli iletişimde olan özel eğitim Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmenleri EVDEKİ ATÖLYEM eTWİNNİNG projesi ile takdir topladı.
Lise düzeyi özel eğitim öğrencilerinin; temel günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla kendi kendilerine aile ve öğretmen yönlendirmeleri ile seviyelerine uygun sanal ortamda yemek yapabilmelerine olanak sağlayan proje de son etkinlik olarak çevrimiçi etkinlikle Un Kurabiyesi yaptılar.
Hedefleri arasında; özel eğitim öğrencilerinin kendi kendilerine yemek yapabilmelerini sağlamak, özel eğitim öğrencileri öz güvenlerinin geliştirmesine katkı sağlamak, farklı yerler ve okullarda eğitim alan akranlarıyla sanal ortamda bir araya gelerek sosyalleşmelerini sağlamak, özel eğitim öğrencilerinin sorumluluk duygularını geliştirmek, özel eğitim öğrencilerinin teknolojiyi ve güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmak, öğrenci, veli ve öğretmen ilişkisinin gelişmesini sağlamak. gibi olumlu kazanımlar olan proje de öğrenciler evlerinde kendi mutfaklarında çeşitli etkinlikler yaparak projede yer aldılar.
Ortakları arasında Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulunun da bulunduğu proje ye Isparta Özel Eğitim Meslek Okulu, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katıldı.
Un kurabiyesi etkinliğine katılan öğrencilerden 12. Sınıflar atölyede katılım sağlarken diğer sınıf düzeyinde ki öğrenciler evlerinden katılarak eğlenceli bir vakit geçirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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