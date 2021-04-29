İlhan Parlak gollerine devam ediyor Kayserisporlu İlhan Parlak: "En büyük hayalim Kayserispor'da oynamaktı"

Kayserispor’un golcü futbolcusu İlhan Parlak, Denizlispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Gol atmak önemli ama Kayserispor'un kazanması daha önemli" dedi.

Denizlispor maçında attığı 2 gol ile ligdeki gol sayısını 8'e yükselten ve takımın en golcü futbolcusu olan İlhan Parlak, "Kayserispor olarak bu sezon hiç de iyi günler geçirmiyoruz. Kazanmamız gereken maçlarda kazanamadık. Puan tablosunda sıkıntılı bir noktadayız. Denizlispor maçı bizim için hayati önem taşıyordu. Şükürler olsun ki kazandık" dedi.

Maç sonrasında yaptığı açıklamasında "Küçükken benim hayalim ilçeden Kayseri'ye gelip Kayserispor maçına gelip izlemekti. Sonrasında bu takımda oynamak en büyük hayalim oldu. Şükürler olsun bu takımın formasını giymek bana da nasip oldu. Formasını giydim, kaptanlığı yaptım, halen de oynuyorum. Denizlispor maçında attığım goller bizi galibiyete taşıdı evet ama önemli olan takımın kazanması idi. İyi oynadık ve kazanmayı hakettik. Bir kaç maç daha galibiyetler almalıyız. Sonrasında rahata erişiriz" diye konuştu.

İlhan Parlak bu sezon geride kalan 36 maç4n 34'ünde forma giyerken Ankaragücü, Erzurumspor, Rizespor, Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Denizlispor (2) maçlarında goller attı.

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