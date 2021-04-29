Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti

İHA

Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi’i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu belirtirken, Büyükelçi Cvitanovi ise Kayseri’yi çok sevdiğini, yeni işbirlikleri için burada olduğunu söyledi.
Başkan Büyükkılıç’ın belediye girişinde karşıladığı Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi’e çiçek takdim edildi.
Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tuğba İlgü de hazır bulundu.
Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada “Biz sizleri seviyoruz, sizler de burayı sevdiniz, inşallah daha iyi ilişkiler içerisinde Kayseri’mizi sizlerin vasıtasıyla dostlarımızın ziyaretine vesile olacağına inanıyoruz. Daha önce de paylaştığımız gibi Kayseri yaklaşık 6 bin yıllık geçmişi, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, ticaretin, endüstrinin ve İpek Yolu’nun üzerindeki merkezidir” dedi.
“KAYSERİ, TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BÖLGE”
Kayseri’nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Dağı ile birlikte Kapadokya’yı yan yana, beraberinde değerlendirdiğimizde potansiyelimize bir etki ile bu bölge gerçekten izlenilmeye, yaşanılmaya, öğrenilmeye değer bir bölgedir. Doğal güzellikleriyle, tarihi, kültürel, sosyal özellikleriyle turizm potansiyeli itibariyle turizm açısından önem arz etmektedir” diye konuştu.
“AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDEN ÖTE BİZ İNSANIMIZA ONURLU BİR YAŞAM TARZI SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Büyükkılıç, ülkeler arası ikili ilişkileri önemsediklerine değinerek, konuşmasında “Elbette ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Avrupa Birliği sürecinde bizi en çok destekleyen ülkelerden biri olan sizleri takip ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği sürecinden öte biz insanımıza onurlu bir yaşam tarzı sunmak için şehrimizi geleceğe hazırlayan yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
“KAYSERİ’Yİ ÇOK SEVDİM”
Büyükelçi Cvitanovi ise Kayseri’ye üçüncü kez geldiğini ve çok sevdiğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Bugün bana sizinle görüşme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Belirtmek isterim ki sizin bölgeniz ve sizin şehriniz ile kendi ülkemizdeki bölgemiz arasında yeni bir iş birliği başlatmayı isteriz. Bu üçüncü sefer Kayseri’de oluşum ve Kayseri’yi çok sevdim. İş birliğini güçlendirmenin temelleri olarak küçük projelerden başlamak istiyoruz. Bunun arayışı içerisindeyiz. Mesela giydiğimiz kıyafetler içerisinde kravat sözcüğü Hırvatistan kaynaklı. Bunların tarihsel gelişimini sunmak isteriz, buradan başlamak isteriz. Yani Kayseri’deki insanlara kravatın nereden geldiğini, tarihini anlatmak isteriz. Müsaade edersiniz bunu burada gösterebiliriz ve bunu burada yapabilirsek çok iyi olur. Tekrar teşekkür ederim. Kayseri’de kayda değer iş insanınız var. Daha fazla iş birliği yapabileceğimize inanıyorum.”
Başkan Büyükkılıç da Hırvat büyükelçinin talebine olumlu bularak, KAYMEK bünyesinde mesleki kursların olduğunu ve teklif edilen projelerin burada gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Başkan Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçiye Anadolu ticaret tarihinin merkezi konumundaki Kültepe’deki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını, KAYMEK kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru kravat, şal ve Erciyes Dağı isimli kitabı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlhan Parlak gollerine devam ediyor Kayserisporlu İlhan Parlak: "En büyük hayalim Kayserispor'da oynamaktı"
YEREL HABERLER İlhan Parlak gollerine devam ediyor Kayserisporlu ...
Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi
Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan Belediyesi işçi ...
Kocasinan'da, huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da, huzurlu bir yaz için haşere ile ...
Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını olsun"
YEREL HABERLER Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 ...
(Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi arttı Kendini doğada izole etmek isteyen vatandaşlar konteyner sayesinde bir günde ev sahibi oldu
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi ...
Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
YEREL HABERLER Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa destek verilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa ...
Türk Diyanet Vakfı'ndan 100 Tomarzalı aileye iaşe paketi
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakfı'ndan 100 Tomarzalı aileye iaşe ...
Erciyes Anadolu Holding'in acı günü
YEREL HABERLER Erciyes Anadolu Holding'in acı günü
Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
Ali Tandoğan: "Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Ali Tandoğan: "Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz"
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: İnşallah ligde kalacağız
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: İnşallah ...
Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için tüm gücümüzle çalışacağız"
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: "Kayserispor'un ligde kalması için ...
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçının ...
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 ...
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 3 - YbDenizlispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 3 - YbDenizlispor: ...
Şampiyondan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyondan Kabakcı’ya ziyaret
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor ...
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç devam ...
Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız"
YEREL HABERLER Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu ...