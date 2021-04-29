Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi’i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu belirtirken, Büyükelçi Cvitanovi ise Kayseri’yi çok sevdiğini, yeni işbirlikleri için burada olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç’ın belediye girişinde karşıladığı Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi’e çiçek takdim edildi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tuğba İlgü de hazır bulundu.

Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada “Biz sizleri seviyoruz, sizler de burayı sevdiniz, inşallah daha iyi ilişkiler içerisinde Kayseri’mizi sizlerin vasıtasıyla dostlarımızın ziyaretine vesile olacağına inanıyoruz. Daha önce de paylaştığımız gibi Kayseri yaklaşık 6 bin yıllık geçmişi, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, ticaretin, endüstrinin ve İpek Yolu’nun üzerindeki merkezidir” dedi.

“KAYSERİ, TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BÖLGE”

Kayseri’nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Dağı ile birlikte Kapadokya’yı yan yana, beraberinde değerlendirdiğimizde potansiyelimize bir etki ile bu bölge gerçekten izlenilmeye, yaşanılmaya, öğrenilmeye değer bir bölgedir. Doğal güzellikleriyle, tarihi, kültürel, sosyal özellikleriyle turizm potansiyeli itibariyle turizm açısından önem arz etmektedir” diye konuştu.

“AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDEN ÖTE BİZ İNSANIMIZA ONURLU BİR YAŞAM TARZI SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükkılıç, ülkeler arası ikili ilişkileri önemsediklerine değinerek, konuşmasında “Elbette ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Avrupa Birliği sürecinde bizi en çok destekleyen ülkelerden biri olan sizleri takip ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği sürecinden öte biz insanımıza onurlu bir yaşam tarzı sunmak için şehrimizi geleceğe hazırlayan yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’Yİ ÇOK SEVDİM”

Büyükelçi Cvitanovi ise Kayseri’ye üçüncü kez geldiğini ve çok sevdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün bana sizinle görüşme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Belirtmek isterim ki sizin bölgeniz ve sizin şehriniz ile kendi ülkemizdeki bölgemiz arasında yeni bir iş birliği başlatmayı isteriz. Bu üçüncü sefer Kayseri’de oluşum ve Kayseri’yi çok sevdim. İş birliğini güçlendirmenin temelleri olarak küçük projelerden başlamak istiyoruz. Bunun arayışı içerisindeyiz. Mesela giydiğimiz kıyafetler içerisinde kravat sözcüğü Hırvatistan kaynaklı. Bunların tarihsel gelişimini sunmak isteriz, buradan başlamak isteriz. Yani Kayseri’deki insanlara kravatın nereden geldiğini, tarihini anlatmak isteriz. Müsaade edersiniz bunu burada gösterebiliriz ve bunu burada yapabilirsek çok iyi olur. Tekrar teşekkür ederim. Kayseri’de kayda değer iş insanınız var. Daha fazla iş birliği yapabileceğimize inanıyorum.”

Başkan Büyükkılıç da Hırvat büyükelçinin talebine olumlu bularak, KAYMEK bünyesinde mesleki kursların olduğunu ve teklif edilen projelerin burada gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçiye Anadolu ticaret tarihinin merkezi konumundaki Kültepe’deki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını, KAYMEK kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru kravat, şal ve Erciyes Dağı isimli kitabı hediye etti.

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