'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tam kapanma döneminde de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. ‘Başkan Mahallemizde’ adı altında gerçekleştirilecek online canlı bağlantıyla her hafta bir mahalleden sakinlerle zoom üzerinden sohbet edilecek.

Her Pazartesi saat 21.00’de gerçekleşecek olan online mahalle buluşmaları, 3 Mayıs Pazartesi günü Talas’ın en yoğun nüfusa sahip mahallesi Mevlana ile başlayacak.

Programa katılmak isteyenler www.talas.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

“BİR MANİNİZ YOKSA”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Pandemiden önce gerek Beyaz Masa programıyla gerekse de mahalle toplantılarıyla vatandaşlarımızla bir araya geliyorduk. Ardından Başkan Beyaz Masa uygulamasını sosyal medyaya taşıdık ve oradan online yayın ile hasbihal ettik, istek ve talepleri dinledik. Şimdi bir adım daha atarak zoom üzerinden canlı yayınla karşılıklı sohbet edeceğiz. Yani bir maniniz yoksa her hafta bir mahallemizde evlerinize konuk olacağız” dedi.

MEVLANA’DAN BAŞLAYIP TÜM MAHALLELERDE DEVAM EDECEK

Mevlana Mahallesi ile başlayacak olan programların daha sonra diğer mahallelerle de devam edeceğini ifade eden Başkan Yalçın, “İlk olarak 3 Mayıs’ta Mevlana Mahallesinden başlayıp 4 hafta boyunca oradaki kardeşlerimin evlerine konuk olacağım. Online sistem üzerinden de olsa göz göze gelebileceğiz. Orada mahallemizle ilgili, ilçemizle ilgili projeleri, katkı koymak istediğiniz konuları ve aynı zamanda sorularınızı bana yöneltebileceksiniz. Böylece güzel bir ev sohbeti tadında bir akşam geçireceğiz. Ayrıca bunun ayrı bir anlamı var; şehrimizde, Talasımız’da, mahallemizde hatta sitemizde veya apartmanımızda daha konforlu, daha mutlu bir şekilde yaşanması için gereken hizmetleri birlikte kararlaştıracağız” diye konuştu.

Başkan Yalçın, pandemi sonrası Talaslıların mahallelerine ve evlerine yine misafir olmaktan şeref duyacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.