Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, EğitimSen Kayseri Şubesi, CHP İl Başkanlığı ve KESK üyeleri katıldı. Şarkılar eşliğinde sloganlar atan üyeler, pankartta açtı. Burada grup adına konuşan EğitimSen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, "Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 1Mayıs tarihte ilk kez geçtiğimiz sene büyük kitleler halinde kutlanamamıştır. Dünya emekçileri iş, gelir, sosyal güvenlik taleplerini pandemi koşullarında emeğin oluşturucu gücüyle buldukları yöntemlerle tekrar tek yürek olarak dile getirmişlerdir. Evlerden, iş yerlerinden ve sembolik merkezlerden yükselen iradeyle dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiğini, dünya emekçileri ile birlikte hep beraber kalkınmıştır" dedi.

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