Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçeye 5 traktör

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçeye 5 traktör

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçeye 5 traktör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar çiftçilerinin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL maliyetli 5 traktörü ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti.
Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan ve pandemi sürecinde tarıma ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiftçilerin kullanımı için 1 milyon 300 bin TL harcanarak alınan 5 traktörü, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar İlçe Ziraat Odaları’na teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan traktör teslim töreninde tek tek ziraat odası başkanlarına traktörlerin ruhsatlarını teslim eden Başkan Büyükkılıç, “Hayırlı uğurlu olsun. Sarız’ımızın güzel insanları ağız tadıyla inşallah üretsinler, bizler de şehir olarak, ülke olarak kazanmış olalım. Sarızlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bol üreten, bol kazanan ilçemiz olsun” dedi.
“ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI”
Traktörlerin çam sakızı, çoban armağanı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Yahyalı üreten ilçemiz, maneviyatın merkezi, elmasıyla meşhur, halısı ile meşhur, en önemlisi insanıyla meşhur. Biz o bölgemizin güzel insanlarına ne yapsak azdır. Bol bol bereketli şekilde üretsin ki, şehrimiz kazansın, ülkemiz kazansın. Bu çam sakızı çoban armağanı. Allah kazadan beladan esirgesin, üreteni bol, ürünleri çok olsun, Allah bereketini artırsın. Çiftçimizin her zaman yanındayız, onların derdi de, sevinci de bizim” şeklinde konuştu.
“HER ŞEY ÇİFTÇİ İÇİN, HER ŞEY ÜRETİM İÇİN”
Başkan Büyükkılıç, toprağa hizmet edene sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, “Pandemi sürecinde yakinen gördük ki üreten, çiftçi olmazsa hiçbir şey olmuyor. Toprağa sahip çıkmak lazım, toprağa hizmet edenlere sahip çıkmak lazım. 5 traktörümüzü bu sene itibariyle 5 ilçemize veriyoruz. Daha sonraki dönemde de diğer ilçelerimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey çiftçi için, her şey üretim için” ifadelerini kullandı.
ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKKILIÇ’A SELAM VE TEŞEKKÜR
Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek de “Büyükşehir Belediyemizin Sarız çiftçisi için almış olduğu motorlardan dolayı, çiftçimiz adına Sayın Memduh Büyükkılıç başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz iyi ki var. Daha önce de tarım aletleri alınmıştı. Sağ olsun, çiftçinin elinden tutan, çiftçi dostu olan Büyükkılıç’a sonsuz teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” diye konuştu.
Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz ise “Başkanımızın çiftçilerimiz adına odaya tahsis ettiği traktörümüzü almış bulunuyoruz. Tarımın yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Aynı zamanda bölgemiz patates bölgesi olduğu için çiftçilerimizin depolarında bulunan yaklaşık 700 ton patatesi belediye başkanımız sayesinde sosyal dayanışma kanalıyla dağıtmış bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç de, Başkan Büyükkılıç’ın pandemide tarımın ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini, çiftçilerin özellikle selamlarını ve teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan ise Bünyan ve Akkışla çiftçileri adına Başkan Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.
Teslim töreninde İlçe Ziraat Odası Başkanlarının yanı sıra Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile Genel Sekreter Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri sokaklarında 'tam kapanma' yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri sokaklarında 'tam kapanma' yoğunluğu
Talas vefa sosyal destek ‘Tam Kapanma’ya hazır
YEREL HABERLER Talas vefa sosyal destek ‘Tam Kapanma’ya hazır
Develi’de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı
YEREL HABERLER Develi’de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı ...
Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi
YEREL HABERLER Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi
Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu
Kayseri’de tam kapanma öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri’de tam kapanma öncesi yoğunluk
Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün: "Hedefimize ulaşacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün: "Hedefimize ...
'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor
YEREL HABERLER 'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor
Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi ...
Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak
YEREL HABERLER Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol ...
Develi’de Başkan Büyükkılıç ile 2021 yılı projeleri istişare edildi
YEREL HABERLER Develi’de Başkan Büyükkılıç ile 2021 yılı projeleri ...
Karlo Muhar cezalı
YEREL HABERLER Karlo Muhar cezalı
Tam kapanma göçü uyarısı: Çok tehlikeli bir durum
YEREL HABERLER Tam kapanma göçü uyarısı: Çok tehlikeli bir durum
Kayserigaz, izinsiz kazıların yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Kayserigaz, izinsiz kazıların yol açabileceği ...
Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti
İlhan Parlak gollerine devam ediyor Kayserisporlu İlhan Parlak: "En büyük hayalim Kayserispor'da oynamaktı"
YEREL HABERLER İlhan Parlak gollerine devam ediyor Kayserisporlu ...
Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi
Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan Belediyesi işçi ...
Kocasinan'da, huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da, huzurlu bir yaz için haşere ile ...
Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını olsun"
YEREL HABERLER Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 ...
(Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi arttı Kendini doğada izole etmek isteyen vatandaşlar konteyner sayesinde bir günde ev sahibi oldu
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi ...
Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
YEREL HABERLER Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa destek verilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa ...