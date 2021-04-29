Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği

İHA

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsüne Develi Belediyesi ile Devtaş Madencilik tarafından yaptırılacak olan kampüs girişi ve nizamiye binası için protokol imzalandı.
Develi Seyrani Kampüsünde gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hayırsever Mustafa Beşparmak, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş ve Hüseyin Şahin MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Delice katıldı.
Protokol imza töreninde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gerek Develi Seyrani Kampüsü, gerekse Kayseri Üniversitesi’nin diğer kampüslerine hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür etti.
Kayseri’nin ilçeleri ile birlikte hayırsever kültürüne sahip bir şehir olduğunu hatırlatan Rektör Karamustafa, “Develi Seyrani Kampüsümüz bir hayırsever kampüsü, kampüsümüzdeki her binanın üzerinde hayırseverlerimizin ismi yazıyor. Kayseri merkez bütün ilçelerimiz yine benzer şekilde gelişiyor. Üniversitemizin tüm hayırseverlerine ve özellikle bugün burada hayırseverimiz Sayın Mustafa Beşparmak’a ve Develi Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Cabbar’a üniversitemiz ve devletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Develi Seyrani Kampüsümüzün ihtiyacı olan prestijli bir ana kampüs giriş kapısının yapılmasını üstlendiniz. Develi Seyrani Kampüsümüz, hayırseverlerimizin desteğiyle, Develi Belediyemizin desteğiyle ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, gün geçtikçe her zaman iyiye giden bir eğitim ve öğretim merkezi olma yolunda ciddi bir şekilde ilerliyor. Bugün düne göre çok daha iyi durumdayız. Devletimizin imkânlarıyla, hayırseverlerimizin destekleriyle, bizlerin hep beraber el ele çalışmasıyla bu kampüs nitelikli öğrenciler, memleketine hizmet eden gençler yetiştirecek” dedi.
Konuşmasında üniversitelerin bulunduğu şehrin gelişmesinde lokomotif rol üstlendiğine değinen Rektör Karamustafa, “Derdimiz memleketimiz Türkiye’nin daha da ileri gitmesi, Develi ileri giderse Kayseri ileriye gider, Kayseri ileri giderse İç Anadolu, Orta Anadolu ileri gider, Orta Anadolu ileri giderse Türkiye ileri gider, Türkiye ileri giderse Orta Doğu’ya refah ve huzur gelir. Orta Doğu’nun bekası ve dünyanın huzuru Türkiye’dir. Dolayısıyla duruma böyle baktığımızda esasen küçük bir noktadan büyüye büyüye yapmış olduğumuz veya yapacağımız güzel şeylerin nelere vesile olacağını ve nerelere hizmet edeceğini çok iyi biliyoruz ve ona göre çalışmalarımızı aşk ile ekip çalışması ile hep beraber sürdürüyoruz. Dolayısıyla hepimizin amacı devletimizi ve nihayetinde de ülkemizi güçlü tutmak. Devlet güçlü olacak, Kayseri güçlü olacak, Orta Anadolu güçlü olacak ve Türkiye güçlü olacak. İmzalanan bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne sürekli destekte bulunduklarını ve bundan sonra da destekte bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Cabbar, “Bu üniversitede bir protokol yapıldığı zaman gerçekten gururlanıyorum, duygulanıyorum. Burada bu protokolü imzalamak beni mutlu ediyor. Şahsım ve Develi Belediyesi olarak bu kampüsün emrinde olduğumu söylemek istiyorum. Burası bizim parçamız. Ben Rektörümüze ve hayırseverimiz, hayırseverliği ile ön plana çıkan Mustafa abimize, hem şahsım, Develi halkım adına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.
Hayırsever Mustafa Beşparmak ise imkânlar dahilinde Develi Seyrani Kampüsüne destekte bulunmaya her daim devam edeceğini söyledi ve Rektör Karamustafa ile Başkan Cabbar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri sokaklarında 'tam kapanma' yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri sokaklarında 'tam kapanma' yoğunluğu
Talas vefa sosyal destek ‘Tam Kapanma’ya hazır
YEREL HABERLER Talas vefa sosyal destek ‘Tam Kapanma’ya hazır
Develi’de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı
YEREL HABERLER Develi’de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı ...
Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi
YEREL HABERLER Develi'de engelli 35 aileye bayram hediyesi
Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu
Kayseri’de tam kapanma öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri’de tam kapanma öncesi yoğunluk
Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün: "Hedefimize ulaşacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün: "Hedefimize ...
'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor
YEREL HABERLER 'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor
Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi ...
Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak
YEREL HABERLER Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol ...
Develi’de Başkan Büyükkılıç ile 2021 yılı projeleri istişare edildi
YEREL HABERLER Develi’de Başkan Büyükkılıç ile 2021 yılı projeleri ...
Karlo Muhar cezalı
YEREL HABERLER Karlo Muhar cezalı
Tam kapanma göçü uyarısı: Çok tehlikeli bir durum
YEREL HABERLER Tam kapanma göçü uyarısı: Çok tehlikeli bir durum
Kayserigaz, izinsiz kazıların yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Kayserigaz, izinsiz kazıların yol açabileceği ...
Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Hırvat Büyükelçi'yi konuk etti
İlhan Parlak gollerine devam ediyor Kayserisporlu İlhan Parlak: "En büyük hayalim Kayserispor'da oynamaktı"
YEREL HABERLER İlhan Parlak gollerine devam ediyor Kayserisporlu ...
Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 8 hafta sonra kazandı
Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler evlerini atölyeye çevirdi
Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan Belediyesi işçi ...
Kocasinan'da, huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da, huzurlu bir yaz için haşere ile ...
Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını olsun"
YEREL HABERLER Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 ...
(Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi arttı Kendini doğada izole etmek isteyen vatandaşlar konteyner sayesinde bir günde ev sahibi oldu
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs sürecinde konteyner evlere ilgi ...
Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
YEREL HABERLER Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa destek verilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa ...