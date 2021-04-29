Nevşehir'de bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)NEVŞEHİR´in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesindeki bir bağ evinde kumar oynandığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Evde yakalanan 10 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe ve maske kuralına uymamaktan toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı. Bağ evinde kumar oynattıkları belirlenen B.Ö. ve A.S. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2021-04-29 15:27:13



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