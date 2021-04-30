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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da 9 sezon sonra bir ilk

İHA

Kayserispor 9 sezon aradan sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.

Kayserispor'da 9 sezon sonra bir ilk

Kayserispor 9 sezon aradan sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren, 8 hafta boyunca galibiyet göremeyen ancak sahasında oynadığı Denizlispor maçında 6 gollü bir galibiyet alan Kayserispor hem moral hem de 3 puan buldu.
Rakibine 6 gol atıp kalesinde 3 gol gören sarı kırmızılılar, adeta gol patlaması yaşarken yıllar sonra bir maçta 6 gollü bir galibiyete imza koydu. Kayserispor, 9 sezon önce 23 Ekim 2011 tarihinde sahasında oynadığı Sivasspor maçını Nordin Amramat (2), Gökhan Ünal (2), Furkan Özçal ve Okay Yokuşlu'nun golleri ile 62 kazanmıştı. Aynı sezonun son haftasında Ankara'da Ankaragücü'nü 50 yenen Kayserispor, son yılların en farklı galibiyetine imza koymuştu.
Bu sezon en farklı galibiyetini 31 ve 20 ile alan Kayserispor, Denizlispor maçı öncesinde çıktığı son 8 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Bu sezon oynadığı 36 maçta 33 gol atan Kayserispor, bir maçta 6 gol atmasına rağmen halen ligin en az gol atan takımı hüviyetinde.

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