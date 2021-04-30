Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde veda etti

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği çeyrek final maçında Gaziantep ekibi ALGSpor’a 20 mağlup olarak elendi. ALGSpor ise adını yarı finale yazdırdı.
Stat: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi
Hakemler: Gamze Durmuş xx, Betül Nur Yılmaz xx, Ceylan Kavsar xx
ALGSpor: Selda Akgöz xxx, Vusula Seyfaddinova xx, (İlayda Civelek x dk.46),Gülbin Hız xxx, Ayshan Ahmadova xxx, (Yana Derkach x dk.73), Kezban Tağ xxx, Medine Erkan xxx, Emine Ecem Esen xxx, Bassira Toure xxx,Ukpang Esther Sunday xxx, (Başa İçiözbebek x dk.53), Ebru Topçu xxx, Derya Arhan xxx ( Ece Tekmen x dk.80)
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan x, Melda Çetin x, İrem Barut x,(Gülşen Urgun ? dk.90), Zeynep Soygun x, (Elmas Karakaya ? dk.90), Narin Yakut x, Dilan Aslan x, Mine Okaytu x, (Şeyma Yücel x dk.18), Fatma Nur Şenses x,(Ayşegül Elif Hemit? dk.90), Nazlı Feride Aletirik x, Elvin Kılınç x, Merve Aladağ x (Tuğba Doğan x dk.75)
Goller: Ukpong Esther Sunday dk.33, Bassira Toure dk.85 (ALGSpor)
Sarı Kartlar: Yana Derkach, Ayshan Ahmadova (ALGSpor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.