Kayserispor'un son 3 maç programı

Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'de oynayacağı son 3 maçın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de son 3 haftanın programını açıkladı. 38 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 38 puana sahip olan Kayserispor'un da maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılılar, son 3 maçın 2'sini Cumartesi günü 1'ini Salı günü oynayacak.

Kayserispor, ligin 40.haftasında sahasında Gaziantep FK ile Cumartesi günü oynayacak. Sarı Kırmızılılar, Başakşehir ile Salı günü deplasmanda karşılaştıktan sonra Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıp sezonu noktalayacak.

Kayserispor'un Süper Lig'deki 40, 41 ve 42.haftada oynayacağı maçlar ve tarihleri şu şekilde:

8 Mayıs Cumartesi 20:30

KayserisporGaziantep FK

11 Mayıs Salı 20:30

BaşakşehirKayserispor

15 Mayıs Cumartesi 20:30

KayserisporFenerbahçe

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