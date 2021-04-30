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HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanı Şerhat Çelik: “1 Mayıs dünyadaki tüm emekçilere kutlu olsun”

İHA

HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanı Şerhat Çelik: “1 Mayıs dünyadaki tüm emekçilere kutlu olsun”

HAKİŞ Kayseri Şube Başkanı Şerhat Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile yaptığı basın açıklamasında, “1 Mayıs dünyadaki tüm emekçilere kutlu olsun” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda kısıtlama kurallarına uygun olarak gerçekleşen basın açıklaması, pandemide hayatını kaybedenler için okunan Kur’an tilaveti ile başladı. Açıklamaya HAKİŞ Kayseri Şube Başkanı Şerhat Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.
HAKİŞ olarak tüm emekçiler için güvence istediklerini söyleyen Serhat Çelik, “Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. HAKİŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. HAKİŞ olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. HAKİŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 15’te sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Covid19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz” dedi.
Çelik, gönülden özveri ile çalışan bütün emekçilere bir kez daha teşekkür ettiklerini söyleyrek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bizler bugün, Emek ve Dayanışma Gününde güçlü ve Güzel Yarınlar için, güçlü gelecek için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçi kardeşlerimize, milletimize ve HAKİŞ teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize “Hakkın HAKİŞ’e emanet” demek için buradayız. Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAKİŞ’le birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Bizler daha fazla dayanışma, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, örgütlü toplum ve daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. HAKİŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir, gayemiz bir. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız ve ekranlardayız. HAKİŞ olarak Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler olarak; milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. HAKİŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAKİŞ'li ol' diyoruz. Koronavirüse karşı ailemiz, Sevdiklerimiz, Salgın ile mücadele eden emekçilerimiz için, ülkemiz için, tedbirlerimizi alalım, hep birlikte sağlıklı kalalım. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. HAKİŞ olarak bugün emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Türkiye’de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun.”
Basın açıklamasının ardından HAKİŞ Şube Yönetimi tarafından basın mensuplarına ve polislere gül dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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