Kayseri'de 50 noktada 'tam kapanma' denetimi

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tam kapanmanın ilk gününde polis tarafından oluşturulan 50 kontrol noktasında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde kornavirüsle mücadele kapsamında, 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 19.00 itibari ile başladı. Kayseri'de polis kentin 50 noktasında denetim noktası oluşturdu. Ekipler, sürücüleri tek tek durdurup belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Öte yandan kentte hem sokağa çıkma hem de seyahat kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-04-30 13:37:32



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