Kaldıkları otelde kapanma sonunda süreleri dolacak olan evsizler yardım istiyor

Kayseri’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından evi olmayan ve otele yerleştirilen vatandaşlar, tam kapanma sürecinin sonunda kaldıkları otelden çıkarılacaklarını söyleyerek, yardım istedi.

Hapishaneden çıktıktan sonra otele yerleştirilen Enver Düger, “Ben Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yapılan yardım sayesinde otelde kalıyordum. 15 yıldır hapishanedeydim, dışarı çıktım. Yerleştirildiğimiz otelden çıkarıldık ve yatacak yerim yok. Benimle birlikte olan arkadaşlarımın da evleri yok. Dün bize valilik ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından kaldığımız otelden çıkmamız söylendi. Biz bu soğukta, yağmurda nereye gideceğiz. Kimsenin cebinde bin lirası yok. Biz vali beyden yardım istiyoruz. Allah razı olsun bize baktı ama bizim gidecek yerimiz yok. Ev adresi söyle diyorlar bana ama ev adresim yok. Biz mağduruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Buradakilerin çoğu hapishaneden çıkan insanlar. Ben ne yapacağım? İki gün aç kalacağım sonraki gün hırsızlık yapacağım ya hapishaneye gideceğim ya da uyuşturucu satacağım aç kalmamak için. Maddi durumum da iyi değil maddi yardım da istiyorum ben. Yabancı uyruklu olanlara ülkemizde iyi bakıyorlar ama ben ekmeğe muhtacım. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum ben. Bu kadar insan mağduruz” dedi.

Otelden çıkarılan bir başka vatandaş ise, “Bizim kimimiz 2 aydır, kimimiz 5 aydır, kimimiz de 1 aydır otelde sayın valimizin yardımlarıyla kalıyoruz. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz yalnız şu an pandemi dönemindeyiz. Hapishaneden çıkmış olabiliriz yalnız kimsenin parasında, pulunda ve namusunda gözümüz olmaz. İş imkanı varsa çalışırız. Sayın valimizden ricamız bugüne kadar yaptı Allah razı olsun ama bu günden sonra da yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz. Biz buraya keyfimizden gelmedik emin olun. 45 kişi var ve hepsi de sıkıntıda. Bir insan cezaevine düşebilir ama bu yüzden insanların yadırganmaması lazım. Sonuçta bunlar kedi yavrusu değil, insan bunlar” ifadelerini kullandı.

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