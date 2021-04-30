Kabaklı Köyü Derneği'nden Ramazan yardımı

İstanbul'da faaliyet gösteren Develi Kabaklı köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu Ramazan'da da yüzleri güldürüyor.

Afrika'da düzenlenen iftar programının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardım yapan Develi Kabaklı köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kabaklı Mahallesi'nde yardımlarına devam ediyor. İstanbul'da 97 aileye 50 bin TL'lik yardım yapıldığını söyleyen Dernek Başkanı Yüksel Bayrak "Öncelikle herkesin Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Bizim buraya geliş sebebimiz ihtiyaç sahibi hemşerilerimize bir nebze olsun katkı sağlamaktır. İstanbul'da da 97 evimize, hemşerimize ulaştık. Bunları söylemek tabi yanlış olur. Karınca kararınca yardımcı olduk. Kabaklı Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize de yardımcı olmak için buradayız" dedi.

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