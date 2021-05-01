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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü

DHA

Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 18'inci yüzyılda 3 katlı olarak yapılan; ancak günümüzde harabeye dönüp, sadece giriş katı kalan tarihi çarşı turizme kazandırılmayı bekliyor.
Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde 18'inci yüzyılda yapılan ve geçmişte sarraf, nalburiye, tuhafiye ve halıcıların bulunduğu çarşı, geçen süreçte bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya başladı. Üst katları tamamen yıkılan çarşının giriş katı kaldı. Giriş kattaki bölümünün içi de bakımsızlık nedeniyle harap hale geldi. Türk, Rum ve Ermenilerin bir dönem birlikte ticaret yaptığı tarihi yapı, şimdi turizme kazandırılmayı bekliyor.
Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Germir Mahallemizde bulunan ve geçmişi 1800'lü yıllara dayanan yapı 3 katlı çarşı idi. Üst katı ev alt katı ise mağaza olarak kullanılıyormuş. Burada sarraf, nalburiye ve tuhafiye tarzında iş kolları faaliyet göstermiş. Şu an çok atıl ve virane durumda. Buranın bir an önce yapılıp, gelecek kuşağa taşınması lazım. Yapıdan sadece geriye zemin kaldı. Diğer iki kattan haber yok. Ben buranın turizme kazandırılması için gerekli müracaatlarımı yaptım. Bu tarihi yapının korunması ve gelecek nesillere taşınması bizim için önemli. Geçmişe sahip çıkmamız gerektiğini gözler önüne seren bir yapı. İnşallah bu yapı turizme kazandırılır" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Necati Ataoğlu ise, "Ben buranın yapılış tarihini tam bilmiyorum; ancak 3 katlıydı. Sonradan yıkıldı. Dükkanlar vardı altında. Şu an son durumu virane. Buranın turizme kazandırılması gerekir. Kayseri kent merkezine 7 kilometre uzaklıktayız. Bu yapılar ayağa kaldırılırsa Germir, turizm için önemli bir yer olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-05-01 11:02:42

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