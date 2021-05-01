Develi'de tam kapanma tedbirleri devam ediyor

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Develi'de 17 günlük tam kapanmanın 2. gününde polis ekiplerinin denetimleri aralıksız olarak sürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Develi’de polis ekipleri denetim yaptı. Bu kapsamda, araç sürücüleri ve içinde bulunan yolcuların seyahat belgeleri kontrol edildi.

Muafiyet belgesi olmayan sürücülere ise gerekli idari işlem yapıldı.

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