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Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 3 yaralı

DHA

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 3 yaralı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 17.00'de Melikgazi ilçesi Farabi Caddesi ile Kızılırmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Oğuzhan Bakır yönetimindeki 06 CEA 342 plakalı otomobil Fatih Aslan idaresindeki 38 YE 119 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Oğuzhan Bakır,  Fatih Aslan ve kimliği belirsiz kız arkadaşı araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-05-01 18:51:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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