Başkan Aydemir: "Haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp ötelense bizi mutlu eder"

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde esnafın zor durumda kalmaması için yetkililerden destek beklediklerini söyleyerek; "Banka kredisi olanlar var, davalık olan var ve ya taksitlerini ödemekte zorlanan esnafımız var. İcralar ve hacizler var. Bu durumlar da kaldırılsaydı ya da onlar da durdurulsaydı iyi olurdu" dedi.

Lokantacı esnafı olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçtiklerinin altını çizen Başkan Aydemir; "Biz lokantacı esnafı olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 17 günlük tam kapanma sürecinde daha çok zorlaştırdı. Tabiri caiz ise borçlarımızı borçlarla kapatmaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla gezdik ve birçok esnafın dükkanını kapattığını gördük. Konuştuğumuzda hepsi memleketlerine, köylerine gitmişler. Bu uygulama bayrama yakın yoğunluk olmasın, vaka sayıları artmasın diye yapılıyor. Biz de vaka sayılarının artmamasını istiyoruz ama esnafımız içerisinde banka kredisi olanlar var, davalık olan var ve ya taksitlerini ödemekte zorlanan esnafımız var, icralar ve hacizler var. Bu durumlarda kaldırılsaydı ya da onlar da durdurulsaydı daha da iyi olurdu. Ramazan sonuna da bütün esnaflarımız, üyelerimiz bir umutla, bir heyecanla bu durumu beklemekteler. Alınan kararlara tabi ki saygı duyuyoruz. Tabi ki insan sağlığı her şeyden önemli ama haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp, durdurulsa ya da ötelense bu bizi daha da mutlu ederdi. Bu süreçte sonumuz ne olacak bilemiyoruz" dedi.

Tam kapanma sürecinde lokantalarda gelal şeklinde satış olmadığını sadece paket servisle çalışılacağını da aktaran Başkan Altan Aydemir; "Lokantalarımız tam kapanma sürecinde paket servise geçildi. Daha önceden gel al ile çalışıyorduk ama şu anda artık gel al yok. Online sipariş ve telefon üzerinde sipariş ile çalışıyoruz. Esnaflarımızdan bazıları sulu yemek yapıyor. Bunlar tam kapanmayla birlikte kapattılar. Çünkü bunların daha önceden de paket servisi yoktu. Paket servisinde araç ve kurye olmak üzere belli masrafları oluyor. Bu da işletmeciye külfet getiriyor. Dolayısıyla zaten paket servisi yapan esnafımızda belirli, pideciler, dönerciler, kebapçılar bunlar normalde de paket servis yapıyorlardı. O nedenle tam kapanmada da paket servisini devam ettirebiliyorlar. Gece 00.00’a kadar paket servisimiz devam ediyor. Online ya da telefonla sipariş alıyoruz. Gel al olmayacak. Bu durumda ne kadar tatmin eder, ne kadar işletmeyi kurtarır bilemiyoruz. Zaten paket servisinde istenilen ya da beklenilen bir ciro ve ya bir iş hacmi yakalayamadıklarından dolayı sıkıntılar vardı. Artık gel al da olmayacağına göre bütün esnaflarımızın sıkıntıları katlandı. İnşallah bayram sonrasında heyecanla, sevinçle tam kapasite açılmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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