Büyükkılıç'tan yeni fidanlık müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı projeleri kapsamında kenti güzelleştirmek amacıyla bitki ve fidanların yetiştirilmesi için “Yeni Fidanlık” yapılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı bünyesinde kentteki park, bahçe ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere fidanların ve bitkilerin üretileceği Yeni Fidanlık projesinin yapımına 2021 yılı içerisinde başlanması planlanıyor.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, şehrin daha güzel ve daha yeşil bir görünüme sahip olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde kentimizi güzelleştirmek amacıyla bitki ve fidanlar yetiştirilecektir. Şehrin ağaçlandırılmasında önemli bir görev üstlenecek olan yeni belediye fidanlığı için 2021 yılında çalışmalara başlanacak” diye konuştu.

Büyükkılıç, içerisinde pek çok türden fidanın yetiştirileceği Büyükşehir’in fidanlığı ile şehrin ağaç ihtiyacının hızlı, etkin ve daha az maliyetle karşılanacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.