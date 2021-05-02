Zehra Coşkunsu yuvada kaldı

Turkuaz seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi iç transferde Zehra Coşkunsu ile yeniden anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Lig ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. TuruncuSiyahlılar ilk olarak iç transferde Ünzile Nur Cansız ile anlaşma sağladı. Ünzile Nur’un ardından OSB Teknik Koleji iç transferde libero pozisyonunda oynayan Zehra Coşkunsu ile yeniden anlaşmaya vardı. Yeni sezonda yeniden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji forması giyecek olan Zehra Coşkunsu oldukça mutlu. Zehra Coşkunsu, “ Kayseri'de güzel bir sezon geçirdim. Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Bu ligde yeniyiz ama misafirliğimiz doldu. Hedefimiz yeni sezonda Sultanlar Ligi. Her şey çok güzel olacak" dedi.

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