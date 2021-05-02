Malatyaspor ile Kayserispor 8. randevuda

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 8.kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 7 kez karşılaştı. Oynanan bu maçlarda Yeni Malatyaspor 3 kez kazanırken Kayserispor ise 2 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka da berabere bitti.
Bu müsabakalarda Malatyaspor 10 gol kaydederken, Kayserispor ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısındaki maçı Kayserispor 10 kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
20172018 KayserisporYeni Malatyaspor 01
20172018 Yeni MalatyasporKayserispor 32
20182019 KayserisporYeni Malatyaspor 00
20182019 Yeni MalatyasporKayserispor 11
20192020 Yeni MalatyasporKayserispor 40
20192020 KayserisporYeni Malatyaspor 21
20202021 KayserisporYeni Malatyaspor 10
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.