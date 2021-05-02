Kayserispor'da 6 eksik var

Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu oynayamayacak.
Süper Lig'in 39.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaleci Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Karlo Muhar Malatyaspor kafilesine dahil edilmedi.
Ligde bu sezon 38 haftada 36 maça çıkan Kayserispor, 9 galibiyet 11 berberlik 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor. Yeni Malatya Stadı'nda 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü oynanacak olan Yeni MalatyasporKayserispor maçını Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş hakem üçlüsü yönetecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.