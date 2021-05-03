Kızılay’dan uygulamadaki polislere yemek ikramı

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Türk Kızılay Kayseri Şubesi, iftar vaktinde uygulama noktasında bulunan polislere yemek ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kayseri Şube gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile şehrin farklı bölgelerinde uygulamada görev yapan polislere iftar vaktinde 450 adet yemek ikram etti.

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