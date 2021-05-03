Pastırmacı Tolga, e-ticarette 100 bininci siparişini teslim etti

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de Pastırmacı Tolga, e-ticaret ile aldığı 100 bininci siparişi kendi elleriyle teslim etti. Kayseri´de Kazancılar Çarşısı´nda işletmesi bulunan Pastırmacı Tolga, bugün e-ticaret ile 100 bininci siparişini aldı. Özel olarak hazırlanan pastırma ve sucuk siparişini Pastırmacı Tolga, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi´ndeki eve kendi elleriyle teslim etti. 100 bininci sipariş nedeniyle mutlu olduğunu belirten Pastırmacı Tolga Korkut, "100 bininci siparişi Hollanda´da yaşayan bir gurbetçimiz Kayseri´de yaşayan yakınları için sipariş etti. 100 bininci siparişi kendi ellerimle teslim etmek istedim. E-ticaretteki başarımız nedeniyle gururluyuz. Kargo siparişi verilirken bazen `bozulur mu?´ diye soranlar oluyor. Kullanmış olduğumuz paketleme sistemi soğuk zincir paketleme sistemine uygundur. Ayrıca özel olarak sıvı jel kullanmaktayız. Ürünlerinin tamamı vakumlu gelmektedir. Dükkanımızdaki tazeliği mutfağınıza taşıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Merkez
2021-05-03 12:30:03
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